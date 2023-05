Comunità energetiche | basterebbe buonsenso ma sembra di essere davanti a una presa in giro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Unaenergetica consiste in un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di condividere tra di loro l’energia prodotta e immessa in rete in una determinata località. La condivisione avviene tramite la rete di distribuzione pubblica a fronte del pagamento del servizio, e contribuisce alla riduzione della quantità di energia proveniente, sempre tramite la rete pubblica, da impianti remoti di terzi, gestita da operatori commerciali. Ne abbiamo parlato anche in questo blog come di una soluzione virtuosa, che contribuisce a ridurre i gas climalteranti promuovendo un’economia solidale e la proprietà diffusa dell’energia. Tutti dicono di volerle ma… il tempo passa, mancano i provvedimenti attuativi e le norme esistenti sono un ginepraio che pare ideato ad arte per scoraggiarne la nascita. ...