Come la disinformazione ha inciso sulle elezioni in Turchia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) di Raffaele Riccardo Buccolo La conferma della vittoria di Recep Tayyip Erdo?an è arrivata nel tardo pomeriggio di domenica 28 maggio, dopo un testa a testa al secondo turno con il leader dell’opposizione Kemal K?l?çdaro?lu. Ledi quest’anno hanno ricevuto un’attenzione di primo livello sullo scenario internazionale per diversi motivi. Nonostante una drammatica crisi economica interna, laoggi conserva un ruolo di rilievo dal punto di vista strategico e geopolitico, complice anche il perdurare del conflitto in Ucraina. Infatti, proprio quest’anno, laha portato avanti un veto sull’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. Inoltre, non dimentichiamo che la, nonostante da oltre sessant’anni faccia parte dell’alleanza Nato, conserva un rapporto di amicizia con Mosca, con la ...