Colpita la Beverly Hills di Mosca La Russia si scopre vulnerabile

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'attacco dei droni è avvenuto in piena notte, sorprendendo i moscoviti nel sonno. Ma non moscoviti qualunque. I velivoli senza pilota che Kiev nega essere suoi hanno colpito diversi edifici nei ...

I velivoli senza pilota che Kiev nega essere suoi hanno colpito diversi edifici nei quartiere Rublyovka e Ilyinsky, i sobborghi dove risiedono oligarchi ed élite: praticamente la Beverly Hills della Russia.

L’attacco dei droni è avvenuto in piena notte, sorprendendo i moscoviti nel sonno. Ma non moscoviti qualunque. I velivoli senza pilota che Kiev nega essere suoi hanno… Leggi ...I droni hanno di nuovo seminato il panico a Mosca. La capitale russa è stata attaccata per la seconda volta, nel giro di un mese, da una serie areomobili a pilotaggio ...