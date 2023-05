Collegare lo stesso numero WhatsApp su più iPhone è ora possibile in pochi passaggi

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una gran bella novità rende oralosu piùma, in realtà, anche su un melafonino e contemporaneamente uno smartphone Android. La funzione è stata resa disponibile grazie all’aggiornamento 23.10.76 rilasciato ieri 30 maggio sull’App Store di Apple. Per usufruirne, dunque. bisognerebbe procedere all’adeguamento dedicato e nel caso non si disponga della feature, attendere che l’implementazione giunga nel giro dissimo tempo, visto il suo graduale rilascio. l’opzione perlosu piùera molto attesa dopo che la cosiddetta Companion Mode era apparsa anche per i dispositivi Android nelle scorse ...