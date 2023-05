Coccodrillo lo attacca mentre fa snorkeling | “Avevo la testa tra le sue fauci | sono riuscito ad aprirle”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Stavo osservando alcuni banchi di pesci e i coralli insieme a un’altra persona quandostatoto da dietro da und’acqua salata. Ero convinto fosse uno squalo ma allungando le braccia ho sentito che era proprio un”. Inizia così il racconto di Marcus McGowan, 51 anni, che è scampato all’attacco del rettilestava facendocon alcuni amici nel Parco Marino della Grande Barriera Corallina, nel nord dello stato australiano del Queensland. L’uomo, che non esita a definirsi un “miracolato” ha raccontato la terribile esperienza in una nota diffusa dal servizio sanitario locale e la sua storia ha fatto presto il giro del mondo, rilanciata anche dalla Bbc e dal Guardian. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 maggio: ...

