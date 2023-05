Clint Eastwood | il regista più odiato dalle “fighette” di Hollywood

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Riproponiamo questo articolo pubblicato esattamente tre anni fa su questo giornale. Oggicompie 93 anni. Roma, 31 mag – Oggicompie 90 anni. Un traguardo importante per ilpiùdi. A questo appuntamentosi presenta in buona forma, dopo aver licenziato la sua ultima fatica, Richard Jewell. Questa pellicola, basata su una storia vera e magistralmente recensita da Francesco Borgonovo sul Primato Nazionale dello scorso marzo, è una piccola ode al forgotten man, a quella categoria di «piccoli bianchi» che sono stati sacrificatiélite sull’altare della globalizzazione. È quell’esercito di white trash, «spazzatura bianca», che hanno trovato in Trump il loro portavoce e il loro ...

