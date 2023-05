Classifica canzoni del momento Maggio 2023 | hit parade top 20

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Acróstico” di Shakira in vetta allamusicale di, sul podio anche Bad Bunny e Taylor Swift ft. Ice Spice Protagonista assoluta delladedicata alla musica internazionale per il mese diè Shakira che ha di recente pubblicato il singolo “Acróstico“. La cantante colombiana viene accompagnata dai suoi figli Milan e Sasha che nel video cantano e suonano il pianoforte con la mamma. Sulla pagina Instagram racconta come hanno passato del tempo in studio a dopo aver ascoltato il brano hanno chiesto di partecipare: “L’hanno sentita e interpretato a modo loro e per loro stessi, con la stessa passione ed emozione di una persona che porta la musica dentro di sé”. Un messaggio d’amore verso i due figli in questa ballad che conquista al primo ascolto per ...