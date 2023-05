(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag – “Manovra aggressiva”, come sostengono gli Stati Uniti, o “azioni provocatorie e pericolose” come affermato dalla Cina? Sia come sia, untra un jet da combattimentoe unè stato evitato per un soffio sui cieli del MarMeridionale (nello spazio aereo internazionale). L’tra jet: l’accusa Usa Il Pentagono ha diffuso un breveche immortala ilepisodio, parlando di manovra “inutilmente aggressiva” da parte del jet. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2023/05/usa.mp4 Secondo il comando ...

Clamoroso incidente sfiorato tra jet cinese e caccia americano: accuse e repliche (Video) Il Primato Nazionale

