Clamoroso in Parlamento Prende la parola l’intelligenza artificiale di Chat gpt e nessuno se ne accorge video

(Di mercoledì 31 maggio 2023) A tutti era sembrato un discorso “normale”, che non aveva suscitato particolari reazioni, anzi, quasi banale. Poi la sorpresa: a dettare il testo al parlamentare era stata, la famigerataGpt-4. “Gentile Presidente, onorevoli colleghi, vorrei attirare un momento la vostra attenzione su un evento che per certi versi è storico di questa attività parlamentare. L’intervento che avete appena ascoltato non è mio. A dire il vero non è il prodotto nemmeno delumana; è il prodotto di un algoritmo di intelligenzaGPT-4 ed è stato validato in collaborazione con la società Engineering che si occupa di intelligenzae di transizione digitale…”, ha detto oggi a Palazzo Madama il senatore di Azione Marco ...

Clamoroso in Parlamento. Prende la parola l'intelligenza artificiale ... Secolo d'Italia

