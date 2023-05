Cisterna Gpl si ribalta tra Benevento e Pietrelcina | avviate le operazioni per il travaso del gas

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnacontenente Gpl si èta nel primo pomeriggio sulla strada provinciale che collegafinendo in un campo coricata su un fianco. Fortunatamente non si registra alcun ferito in questo incidente che sembra la replica di quanto accadde, nello scorso mese di gennaio, in territorio di Calvi a circa una quindicina di chilometri di distanza. Sul posto sono immediatamente intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare la procedura per la rimozione sia del materiale contenuto nellache dello stesso pesante mezzo. E’ inutile sottolineare la complessità e la delicatezza che riveste soprattutto la prima manovra. Ledidel ...

Una probabile perdita nelladi carburante. La causa, presumibile ma ancora da accertare, i recenti eventi atmosferici ...necessario svuotare uno dei serbatoi della stazione di servizio/......54 di oggi, venerdì 19 maggio 2023, squadre del comando vigili del fuoco di Cremona con APS (autopompa) e furgone stanno intervenendo sulla via Postumia per il ribaltamento di unadi...... che contesta loro di non aver adottato le misure di sicurezza previste dalla norma nel momento in cui venne effettuata l'operazione di trasferimento di carburantedallaal serbatoio ...

Cisterna Gpl si ribalta tra Benevento e Pietrelcina: avviate le ... anteprima24.it

Barzio (Lecco), 27 maggio 2025 – I vigili del fuoco hanno disinnescato due vecchi serbatoi di gpl abbondati da tempo a bordo strada. Le due cisterne, da due metri cubi ciascuna, si trovano a Barzio, l ...Grande lavoro dei vigili del fuoco del comandante Pugliano con il supporto degli specialisti di Milano. Il GPL residuo è stato bruciato in torcia prima in fase liquida poi in fase gassosa ...