Cinquanta lire rare | se ha questo particolare vale migliaia di euro

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Se avete ancora in casa delle vecchie monete da 50, non gettatele, possono avere un valore enorme. Tutti i dettagli all’interno dell’articolo. Tantissime persone che amano lo studio delle monete si stanno appassionando alla numismatica, molti hanno in casa delle monete o banconote storiche, maggiormente le possiedono gli italiani, sicuramente i meno esperti non saranno a conoscenza del loro valore. Tra le monete più importanti troviamo la 50, che raffigura la scritta “prova” raffigurante la data del 1864, invece quella ancora più rara riporta la data del 1950. Questa moneta, considerata rarissima e proposta all’asta nel 2017, è stata venduta alla sbalorditiva cifra di 11.800€, di questa moneta c’è anche una versione differente, sempre del 1950 ma con raffigurato sul davanti la testa di Mercurio con un copricapo alato, che riporta la ...