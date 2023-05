(Di mercoledì 31 maggio 2023) MONUMENTALE. Un lettore: da mesi l’impianto di alcune zone non funziona Il Comune: «Dove non va riduciamo la bolletta. E presto verrà rifatto».

Le lapidi del piccolodel villaggio recano incise date inquietanti: poche persone hanno ... in alcune miniere la lignite deve essere estratta manualmente per via dei continuiai ...Continua la triste saga deldei Rotoli di Palermo, da tempo al centro dello scandalo per dipendenti infedeli, inchieste su mazzette e perennial forno crematorio . A febbraio 2022 le ..."Rischiamo di rimanere senza acqua perai pozzi e decine e decine di famiglie al momento non ... Per poi spiegare cosa è avvenuto nel. "È franata una zona che non ha retto alla pioggia ...

Cimitero, guasti ai lumini: Palafrizzoni sconta la tariffa L'Eco di Bergamo

MONUMENTALE. Un lettore: da mesi l’impianto di alcune zone non funziona Il Comune: «Dove non va riduciamo la bolletta. E presto verrà rifatto». I lumini votivi dei propri cari sepolti al campo santo s ...MONREALE, 30 maggio - È da domenica sera che giungono segnalazioni riguardo la pompa del pozzo Boara, che sembrerebbe ormai fuori uso da quasi 48 ore. Diversi i disagi creati ai cittadini, in quanto l ...