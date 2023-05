Ciclismo | Daniele Bennati | “Tiberi deve guardare avanti Nei prossimi anni avrò bisogno di Zana e Ciccone”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) E’ calato il sipario sulla 106esima edizione del Giro d’Italia 2023 vinto da Primoz Roglic e noi ne abbiamo approfittato per raggiungere telefonicamente il commissario tecnico della Nazionale Italianache, neimesi, sarà impegnato con i grandi appuntamenti di stagione: i Mondiali di Glasgow nel mese di agosto e gli Europei a Drenthe a fine settembre: “Il bilancio della nostra Italia al Giro è positivo, sono arrivate quattro vittorie di tappa ma potevano starcene altre. Milan, almeno in due occasioni, ha approcciato troppo indietro la volata e quindi non è riuscito a centrare altri successi. Abbiamo sfiorato la vittoria anche con Frigo, Albanese, De Marchi e Bettiol. Siamo stati più presenti rispetto allo scorso anno, quindi sono soddisfatto. Le vittorie che sono arrivate sono di ragazzi giovani e questo è un ...