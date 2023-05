Chris Christie sfida Trump | atteso l' annuncio della candidatura

(Di mercoledì 31 maggio 2023)tie, il repubblicano ex governatore del New Jersey, annuncerà la suaal 2024 la settimana prossima nel corso di un evento in New Hampshire. Con la discesa in campotie ...

, il repubblicano ex governatore del New Jersey, annuncerà la sua candidatura al 2024 la settimana prossima nel corso di un evento in New Hampshire. Con la discesa in campo...... l'ex vice di Trump Mike Pence " entrambi al 6% - , il senatore nero della South Carolina Tim Scott e l'ex governatore del New Jersey" entrambi al 2% - . Altri cinque candidati sono ...... l'ex vice di Trump Mike Pence " entrambi al 6% - , il senatore nero della South Carolina Tim Scott e l'ex governatore del New Jersey" entrambi al 2% - . Altri cinque candidati sono ...

L'Italoamericano Chris Christie sfiderà Trump nella corsa alla Casa ... La Voce di New York

Chris Christie, il repubblicano ex governatore del New Jersey, annuncerà la sua candidatura al 2024 la settimana prossima nel corso di un evento in New Hampshire. (ANSA) ...Haley e Pence sono attualmente la prima scelta del 6%, con Scott al 2% insieme all'ex governatore del New Jersey Chris Christie. Altri cinque candidati detengono l'1% di supporto o meno.