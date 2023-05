Chi l’ha visto? anticipazioni 31 maggio | si torna sul caso di Rita Atria

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 31 maggio 2023)un nuovo appuntamento con Chi? questa sera, 31, alle 21.20 su Rai3. Federica Sciarelli ancora una volta affronterà i casi di cronaca nera che hanno sconvolto l’Italia e non solo. Insieme al suo team riprenderà ildie lascerà spazio a parecchie novità sulle indagini relative alle ultime persone scomparse. Federica Sciarelli inaugura un nuovo appuntamento di Chi? questa sera, 31. Continua la stagione televisiva per la conduttrice, che questa volta concentrerà tutte le sue forze per rivelare nuove informazioni sui casi di scomparsa che hanno sconvolto l’intera nazione e non solo, come quello di. Ecco tutte le ...