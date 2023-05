Chi era Denise Galatà | morta facendo rafting nel fiume Lao

(Di mercoledì 31 maggio 2023)era nata nel 2004 a Cinquefrondi ma era residente in contrada Manduca a Rizziconi (Reggio Calabria). La ragazza èil 30 maggio 2023, in seguito ad una caduta nelLao, dove stava praticandoinsieme ad alcuni compagni di classe.frequentava il Liceo Giuseppe Rechichi di Polistena ed era in gita scolastica.era fidanzata e “aveva molti sogni da realizzare”, ha detto sua zia.aveva un fratello e due genitori, Michele e Barbara, che sono distrutti.stava effettuando una sessione dicon i compagni di scuola nelLao, nel comune di Laino Borgo, in provincia di Cosenza quando di lei si sono perse le tracce. Come si legge su Repubblica ...

L'affluenza più bassastata in Calabria. Seguita da Sardegna, Campania e Molise. Che sono anche le regioni in cui è maggiore l'incidenza diabita fuori dal Comune di residenza per studio o ...Ora sappiamo che si è trattato di un gesto premeditato, e che l'insegnanteproprio l'obiettivo ...doveva accorgersene La famiglia, la stessa scuola, e noi tutti come società, che attenzione ...... esattamente come aveva fatto l'anno precedente per gli ARAM Quartet, che con "(Who)" vinsero la prima edizione del talent. Ma il branostato scartato. Fun fact: quando Mengoni, pochi mesi ...

Messico, italiana uccisa con colpo di pistola in un bar: chi era Ornella Saiu Il Tempo

Gli esseri umani stanno correndo rischi colossali per il futuro della civiltà e di tutto ciò che vive sulla Terra, avverte un nuovo studio pubblicato su "Nature" ...Il testo della legge che doveva agevolare il voto per chi non abita nel comune di residenza diventa una delega in bianco all’esecutivo. Che sembra più un ...