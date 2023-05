Chi è Luvumbo e come Ranieri ne ha fatto la sua arma letale

Una doppietta e un rigore procurato, poi trasformato da Lapadula, per una prova da incorniciare perche in 45' ha ribaltato i gialloblù e il vantaggio per 2 - 0 maturato nel primo tempo dai ...Nel finale è stato ancoraad andare in gol, un gran gol, che ha regalato ai sardi la ... C'èscrive sui taccuini io invece parlo, così riesco a ricordarmi i i momenti importanti da ...era in panchina ha risposto presente: Di Pardo e Viola, motivatissimi nonostante le poche presenze, sono entrati subito in partita. Goldaniga è andato meglio di Dossena. Enon ha ...

Cagliari, ecco chi è Luvumbo: ala da Playstation, ma i suoi dribbling sono veri La Gazzetta dello Sport

Il Cagliari lo pescò tre anni fa in Angola, lo mandò in prestito ma non funzionò. Liverani gli ha dato spazio, ma è con il nuovo tecnico il suo calcio è esploso. E ora fa pure i miracoli, come a Parma ...Sotto di due reti, il Cagliari ha ribaltato la partita vincendo 3-2 la semifinale di andata di playoff di Serie B contro il Parma. Il tecnico, Claudio Ranieri, dopo il terzo gol a stento ha trattenuto ...