Chi è l’arbitro di Siviglia-Roma stasera? I precedenti | triste ricordo per gli spagnoli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Questa sera, mercoledì 31 maggio a partire dalle ore 21.00, andrà in scena la Finale di Europa League tra ildi Jose Luis Mendilibar e ladi José Mourinho (LEGGI QUI). Le due compagini si affronteranno nell’ultimo atto della seconda competizione europea per club e proveranno a dare tutto per sollevare sotto il cielo di Budapest il tanto agognato trofeo. Il match si disputerà infatti all’interno della Puskas Arena e si prevede un grande spettacolo: in campo così come sugli spalti. Il cammino portato avanti dalle due compagini è stato strepitoso. Gli, retrocessi dalla Champions League, hanno sin da subito (i sedicesimi di finale dell’Europa League), imposto il proprio gioco. Differenti le compagini fatte fuori, sino alla Juventus di Massimiliano Allegri nell’ultimo doppio confronto che si è giocato in semifinale. ...