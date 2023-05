Chi è il prossimo avversario di Lorenzo Musetti al Roland Garros? Scontro d’alta quota | rivincita di Barcellona

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ha letteralmente travolto il malcapitato Alexander Shevchenko in tre rapidi set e si è qualificato con grande disinvoltura al terzo turno del. Il tennista italiano ha surclassato il russo in maniera perentoria e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi, sede del secondo Slam della stagione. Il toscano si è gettato a capofitto in questo torneo e ora può guardare con ottimismo alla prossima sfida, che lo vedrà contrapposto al britannico Cameron Norrie, oggi giustiziere del francese Pouille in tre rapidi set. Si preannuncia un testa a testa particolarmente rovente che metterà in palio l’accesso agli ottavi di finale da disputare contro il vincente della sfida tra il favoritissimo spagnolo Carlos Alcaraz e il canadese Denis Shapovalov. ...

... GEMELLI: il weekend riporterà consiglio e qualche emozione maggiore perè single; per le ... Paolo Fox, previsioni weekend: come andranno le cose per altri quattro segni Ora passiamo al ...... e nel frattempo,ricapitalizza la società per iscriverla al campionato di C e pagare ... ' Il tempo delle chiacchiere è finito, ormai il 20 giugno è'. Un messaggio inviato non tanto - o ......tanto dure come quelle usate nei miei confronti non solo dai tifosi ma anche e soprattutto da, ... Il tempo delle chiacchiere è finito, ormai il 20 giugno è'. In conclusione: 'Nell'attesa e ...

Chi è il prossimo avversario di Lorenzo Sonego al Roland Garros Top-10 all'orizzonte, precedenti alla pari OA Sport

Viva Rai 2, Fiorello a sorpresa nel corso dell'ultima puntata si sbilancia sul futuro della prossima stagione. Ecco le parole dello showman. Continua la programmazione di Viva Rai 2, il programma cond ...Lorenzo Sonego si è qualificato con disinvoltura al terzo turno del Roland Garros 2023. Il tennista italiano ha sconfitto il francese Ugo Humbert in tre set, giganteggiando contro un avversario scomod ...