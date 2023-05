Chi è il prossimo avversario di Fabio Fognini al Roland Garros? Sin qui ha eliminato due americani

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È arrivata poco fa un’altra grande vittoria peral2023. Dopo il successo all’esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n.10), il ligure ha giocato una bellissima partita anche contro l’australiano Jason Kubler e ha vinto nettamente per 6-4 7-6(5) 6-2 in due ore e 21 minuti di gioco.ha così conquistato il pass per il terzo turno dello Slam parigino. Un risultato davvero ottimo ma che non deve far accontentare il classe 1987, che ora avrà un altro match non impossibile, anche se ovviamente non andrà sottovalutato. Sulla sua stradatroverà l’austriaco Sebastian Ofner, numero 118 ATP che è reduce dai convincenti successi nei primi due turni contro gli statunitensi Maxime Cressy (per 6-4 7-6 6-2 lunedì) e Sebastian Korda ...