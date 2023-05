Chi è Ida Di Benedetto | l’attrice e produttrice ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ? Ida Diè nata a Napoli il 3 giugno 1945. E’ un’attrice ecinematografica. Dopo la carriera teatrale e un ruolo marginale nel poliziottesco …a tutte le auto della polizia…, debutta ufficialmente nel 1978 nel film di Werner Schroeter Nel regno di Napoli, per il quale reciterà anche in Palermo o Wolfsburg del 1980. Notata, proprio grazie ai due film di Schroeter, da Salvatore Piscicelli, viene scelta come protagonista di Immacolata e Concetta – L’altra gelosia, film d’esordio del regista napoletano (1980), vincendo il Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista. Sempre nel 1980 recita anche in Fontamara per la regia di Carlo Lizzani. Con gli anni Ida Disi specializza in ruoli di donne passionarie e sensuali alternando commedie a sceneggiate. Presente in quasi tutti i film di Piscicelli. Nel 1982 ...