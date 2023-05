Chelsea | Kanté via a zero? Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il futuro di N’Goloalpotrebbe non essere così certo, a giugno scade il contratto e ancora non si è parlato di rinnovo Il futuro di N’Goloalpotrebbe non essere così certo, a giugno scade il contratto e ancora non si è parlato di rinnovo. Il centrocampista francese, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, piace a tanti club compresi quelli dell’Arabia Saudita e potrebbe anche lasciare i blues in estate.