Chelsea | 15 giocatori verso l’addio | futuro incerto anche per Koulibaly

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il nuovodi Mauricio Pochettino si prepara alla rivoluzione dopo un’annata dei blues che definire fallimentare è poco. Il tecnico argentino ha fra le priorità quella di snellire la rosa. Stando al “Mail”, in 15 potrebbero partire in estate. Saranno ceduti Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech (su di lui Inter e Psg), Christian Pulisic (piace a Napoli e Juve), Edouard Mendy (Inter) e Callum Hudson-Odoi,per Kalidou, Cesar Azpilicueta e N’Golo Kante. Sicuri partentiDenis Zakaria e Joao Felix, che non saranno riscattati e rientranno rispettivamente alla Juve e all’Atletico Madrid, maMateo Kovacic, Conor Gallagher, Mason Mount, Trevoh Chalobah (Inter) e Ruben Loftus-Cheek (Milan) potrebbero fare le valigie. Il taglio ...

