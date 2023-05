Che delusione per Lobotka | l’annuncio della Serie A amareggia tutti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Stanislavè sicuramente uno dei giocatori più importanti del Napoli che è stato capace di regalarsi il terzo Scudettopropria storia. Il regista slovacco è stato letteralmente rivitalizzato dalla cura Spalletti ed è pronto a essere un perno fondamentale anche per il futuro, così come dimostrato dal rinnovo degli scorsi mesi. Prestazioni di alto livello che, purtroppo, non sono valse la nomination da parteLega diA per il miglior centrocampistastagione. La notizia La Lega diA, attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso noto i tre calciatori che si contenderanno il titolo di “Best midfielder”stagione 2022-23: Nicolò Barella, Sergej Milinkovic-Savic e Adrien Rabiot. Grande assente, per buona parte anche ingiustificato, ...