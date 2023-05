Cesena-Vicenza | playoff Serie C | probabili formazioni e diretta TV

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Questa sera alle 20.30, allo stadio Dino Manuzzi, ilospita ilnella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale deidiC. Tutto è ancora totalmente in discussione dopo lo 0-0 dell’andata e dunque difficile pronosticare l’esito della sfida. Ecco le ultime sullee dove seguire intelevisiva, le ultime Crediti foto:FC FacebookTutto in discussione in questo quarto di finale con le due squadre che si sono equivalse in tutto e per tutto. Si riparte quindi dallo 0-0 della sfida di andata e la vincente affronterà chi invece passerà il turno tra Lecco e Pordenone. Se invece anche questa ...

In campo oggi, mercoledì 31 maggio 2023, il Playoff Serie C ritorno secondo turno . Tutte le gare alle 20:30 con Virtus Entella - Pescara , Pordenone - Lecco , Crotone - Foggia eche si daranno battaglia questa sera. Playoff Serie C ritorno secondo turno: orario e dove vedere le partite (Getty Images) Le gare del Playoff Serie C , ritorno secondo turno ...Entella - Pescara riparte dall'1 - 2 dell'andata in favore degli abruzzesi;dall'1 - 1. Pordenone e Foggia sono in vantaggio di un gol contro, rispettivamente, Lecco e Crotone. ...Partiamo dagara in grande equilibrio e unica terminata senza reti. I bianconeri giocano con due risultati sue tre ma guai giocare per il pareggio. Situazione diversa in Crotone - ...

Playoff, per Cesena-Vicenza già abbattuto il muro delle 10mila presenze. Quasi 800 i veneti CesenaToday

In totale oltre dodicimila le presenze complessive che avviano a far diventare la gara all’Orogel Stadium quella con più pubblico in questi play off.20.30 Entella-Pescara (Playoff Serie C) - ELEVEN SPORTS, SKY SPORT, ONEFOOTBALL 20.30 Pordenone-Lecco (Playoff Serie C) - ELEVEN SPORTS, SKY SPORT,ONEFOOTBALL 20.30 Cesena-Vicenza (Playoff Serie ...