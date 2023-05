Centro Storico pedonale per tutta l’Estate | il commento dei commercianti Video

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Stamane è stata pubblicata la nuova ordinanza comunale, da parte del comune di Avellino, sulla pedonalizzazione delin vista della nuova estate. Riprendendo l’ottimo riscontro dell’anno scorso, ove tale iniziativa era in fase sperimentale, la giunta Festa ripropone la cosa augurandosi di migliorare ancora il positivo score, in termini di rivitalizzazione del sito, della passata stagione. Tutte le sere, partendo da sabato 3 Giugno, dalle 20.30 all’1 di notte a corso Umberto, via Luigi Amabile, rampa San Modestino, piazza Libertà, via Casale, vico Episcopio e largo Triggio sarà attiva la ZTL. Ovviamente sarà permesso il transito ai residenti dei luoghi, titolare di autorimessa, operai impegnati nel carico e nello scarico delle merci, invalidi con contrassegno, medici convenzionati con il servizio sanitario ...