Centenario Aeronautica Militare a Pratica di Mare | ecco quando | calendario eventi e programma completo

È stato definito il programma per il centenario dell'Aeronautica Militare che si terrà a Pescara. Sono davvero tante le iniziative in cantiere per una due giorni di eventi, sabato 17 e domenica 18 giugno: dai voli acrobatici al cibo, dalla musica alla mostra di aerei storici per gli appassionati. A sorpresa, inoltre, tra tutti gli spettacoli previsti, ci sarà una doppia esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.

... immagini d'archivio e brevi didascalie, disposti lungo la 'linea del tempo', che hanno l'obiettivo di evocare e porre in risalto, per ciascun anno, i fatti salienti di vita.' Pescara ha ...Il 2023 sarà comunque all'insegna delle celebrazioni deldell'Militare, i cui festeggiamenti porteranno la PAN, dai primi di giugno a metà ottobre, ad essere presente con ...LUCCA - A settembre la Cavallerizza ospiterà la mostra per ildell'Militare arricchita da eventi e appuntamenti per conoscere la storia dell'aviazione a Lucca. Lucca diventerà per un mese un polo dell'. A settembre i locali ...

Una mostra per il centenario dell'aeronautica militare all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo

L’evento è promosso, oltre che dal corpo, dalla presidenza del consiglio comunale, dall’amministrazione comunale e dall’associazione arma aeronautica (Sezione d’Annunzio) ...A settembre la mostra itinerante sulla storia dell’aviazione, con reperti e anche “viaggi“ virtuali. In più volo lo spettacolare volo frenato in mongolfiera vicino alle Mura e lanci dei paracadutisti.