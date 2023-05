Ceci | ex manager di Maradona | De Laurentiis punterà su Italiano per il post Spalletti

(Di mercoledì 31 maggio 2023) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Stefano, exdi Diego Armando. Ecco cosa ha dichiarato sul futuro allenatore del Napoli: “Ieri ho incontrato il presidente Dein una situazione spiacevole, il funerale per la perdita della mamma di Formicano, e ho scambiato qualche chiacchiera col presidente. Nuovo allenatore? Il presidente ha chiarito che si partirà dal 4-3-3, si sono fatti nomi di Luis Enrique e il Cholo Simeone addirittura, nomi fuori portata. Il presidente vuole ringiovanire non solo in campo ma anche in panchina con nuove idee. Per me si butterà su. In alternativa Thiago Motta. Tuttavia possiamo aspettarci qualsiasi cosa dal presidente che è un vulcano. Ma chi sceglierà Napoli dovrà venire con lo scudo come venivano i guerrieri, perché la ...

Notizie Calcio Napoli - Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: 'Ieri ho incontrato il presidente De Laurentiis in una situazione spiacevole, il funerale per la perdita della mamma di Formicano, e ho scambiato qualche chiacchiera col presidente.'

L'ex manager di Maradona, Stefano Ceci, parla dei piani di De Laurentiis per il Napoli, anticipando possibili nomi per la panchina del club.