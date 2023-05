Catania | per il dopo Ferraro spunta anche Javorcic

Ad averlo stabilito l' ufficio di presidenza convocatooggi, 31 maggio. Secondo quanto riporta ...in diretta venerdì scorso il comizio del centrodestra a sostegno del candidato sindaco di. ...Nessuna data , neanche la parvenza di un periodo possibile, mala giornalista le nozze sono di ... Ho capito che qualcosa non andava perché ero aa un pranzo con le amiche. Io amo la ...Tutto prontola Supermaratona dell'Etna, la corsa di 43 chilometri, in programma sabato 10 giugno, con start dalla spiaggia di Marina di Cottone (), arrivo in cima al vulcano e con l'attraversamento dei ...

Elezioni a Catania 2023, risultati sindaco e Comune: notizie e aggiornamenti in diretta CataniaToday

I militari della Compagnia Carabinieri di Piazza Dante, supportati dai militari della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, unitamente a personale della Polizia Locale, sono stati impegnati nel centro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...