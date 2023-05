Castro Pretorio – In carcere il rapinatore del supermercato

(Di mercoledì 31 maggio 2023) – Con un fucile da sub una settimana fa aveva portato via l’incasso minacciando le cassiere – I carabinieri della stazione di, a Roma, hanno individuato e fermato l’uomo che, una settimana fa, aveva rapinato unin via San Martino della Battaglia. Il fermo è stato trasformato in arresto dal tribunale della capitale che ha disposto la detenzione in custodia cautelare dell’indiziato neldi Regina Coeli. L’uomo, un trentenne, era entrato nela viso scoperto e, minacciando la cassiera con un fucile da sub, l’ha costretta a consegnare l’incasso. I carabinieri, controllate le telecamere, sono nei giorni seguenti riusciti a individuare e arrestare l’uomo nella vicina Piazza dei Cinquecento, davanti alla Stazione Termini, luogo di aggregazione di persone senza ...

Un 30enne tunisino è stato fermato dai carabinieri dopo aver rapinato un supermercato in zona, a Roma. L'uomo è stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di ...... gravemente indiziato del reato di rapina aggravata consumata la sera del 24 maggio ai danni di un supermercato in via San Martino della Battaglia, in zona. Quella sera, a seguito di ...... ospitato nel palazzo che in epoca ottocentesca ospitava l'Esercito papale degli Zuavi Pontifici, presso il Rione. La 'tre giorni' si è conclusa con la messa domenicale presso la ...

Un tunisino è stato arrestato a Roma per aver fatto irruzione in un supermercato armato di fucile per intentare una rapina ...