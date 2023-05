Caso Regeni | il gup di Roma invia gli atti del processo alla Consulta | I genitori di Giulio | Da oggi una speranza in più

In questo, l' Egitto si rifiuta di notificare gli atti agli agenti imputati. Gli 007 sono ... ha detto l'avvocata Alessandra Ballerin i, riferendo il pensiero dei genitori di Giulio, Paola ...Prima della decisione del gup, fuori dal tribunale di Roma si è svolto un sit - in in solidarietà della famiglia di Giulio, a cui ha partecipato anche l'ex presidente della Camera Roberto Fico ...... ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, riferendo il pensiero di Paola e Claudiosulla decisione del gup. La richiesta della Procura sulla questione di costituzionalità Il 3 aprile il ...

Caso Regeni, il Gup si rivolge alla Consulta per superare la stasi del processo RaiNews

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – ‘’Nella nostra impostazione questa era l’unica possibilità, nel caso in cui la Corte costituzionale dovesse accogliere la questione che è stata sollevata, per poter celebra ...Gli atti del procedimento sulla morte di Giulio Regeni finiscono alla Consulta, che dovrà chiarire se la vicenda processuale può andare avanti anche senza la certezza che gli agenti egiziani siano for ...