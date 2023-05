Caso Regeni | il gup di Roma ha deciso | gli atti del processo andranno alla Corte Costituzionale

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il gup diha: glidel procedimento sulla morte di Giulio. Il giudice ha accolto dunque la richiesta della procura, chiedendoConsulta di esprimersi sulla questione relativa all’assenza degli imputati, i quattro 007 egiziani accusati della scomparsa del ricercatore nel 2016. Una decisione che ha l’obiettivo di superare la stasi dele accelerare l’iter giudiziario. La richiesta del procuratore capo diFrancesco Lo Voi e dell’aggiunto Sergio Colaiocco riguardava la questione di costituzionalità dell’art. 420 bis del codice penale. In particolare, il passaggio modificato driforma Cartabia in cui non si ...