Caso Juve | un finale che conviene ma che scontenta tutti Tranne Gravina | ecco perché

Il patteggiamento 'senza ammissione di colpa' in questiequivale ad un bimbo con la faccia ... sostenere un prodotto mediatico ed economico, come il calcio Italiano, senza la presenza della...Patteggiamento, la sentenza. Il patteggiamento per la questione della manovra stipendi mette ... che si sarebbe aggiunta ai 10 punti già sottratti per ildelle plusvalenze in data 22 maggio ...In questoè di certo mezzo pieno per la Juventus e mezzo vuoto per la giustizia federale, ... se a inizio stagione 2023/24 lasarà in linea con le altre grandi, figurarsi per la 2024/25, la ...

Pesante contrattempo per il mercato della Juventus. L'affare sembrava in dirittura d'arrivo, invece rischia di saltare tutto.Stefano Bandecchi, presidente della Ternana e neo sindaco di Terni, ha aggiustato il tiro chiedendo scusa a Gravina dopo l'affondo sul caso stipendi ...