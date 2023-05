Carta diritti persone con sclerosi multipla | raggiunte 61mila firme

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Vacca (Aism), 'obiettivo arrivare entro il 2025 a 137mila, tante quanti sono i pazienti’ A un anno dal lancio della versione rinnovata delladeidellecone patologie correlate, il 30 maggio 2022, da parte di Aism, Associazione italiana, continua la raccolta dsul sito agenda.aism.it. Leper la sottoscrizione del documento hanno raggiunto quota 61.000, coinvolgendo Enti, Istituzioni, aziende, imprenditori, personaggi famosi ecomuni. E in occasione di un convegno promosso in Senato da Aism nell’ambito della Settimana dedicata alla, Francesco Vacca presidente di Aism, lancia un appello ...

Roma, 31 mag. - A un anno dal lancio della versione rinnovata delladeidelle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, il 30 maggio 2022, da parte di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, continua la raccolta d firme sul sito agenda.

