Roma, 31 mag. - A un anno dal lancio della versione rinnovata delladeidelle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, il 30 maggio 2022, da parte di Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, continua la raccolta d firme sul sito agenda.Attività presso le piazze cittadine previste per sabato 10 giugno Alle 12, in piazza Santarosa, "dei, Statuto, Costituzione. Che confusione, ma... silenzio: adesso parla Santorre" : ...Una missione a tutela deiumani, civili, sociali e politici dei minori e dei giovani ... Per quanto attiene la sezione Giornalismo Televisivo eStampata il riconoscimento, oltre che ad ...

Carta diritti persone con sclerosi multipla, raggiunte 61mila firme Tiscali Notizie

(Adnkronos) – A un anno dal lancio della versione rinnovata della Carta dei diritti delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, il 30 maggio 2022, da parte di Aism, Associazione italian ...L'iniziativa è stata realizzata dallo Europe Direct del Comune in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti ...