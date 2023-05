Caro papà | sono ChatGPT | se hai paura di me chiudimi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non c’è settimana in cui non si senta parlare di un nuovo allarme legato all’intelligenza artificiale (AI). L’ultimo in ordine di tempo arriva da un gruppo di ricercatori e manager operanti nel campo dell’IA, tra cui figure di spicco come il dottor Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio e Yann LeCunn. Questi luminari dell’AI sostengono che la tecnologia potrebbe rappresentare un rischio per il futuro dell’umanità. Ma se l’AI è davvero così pericolosa, perché non chiudiamoe buonanotte al secchio? Forse perché, nonostante le grida di “Armageddon AI”, cianche voci discordanti che ritengono questo scenario altamente irrealistico. L’allarme sull’Ai Molte persone hanno sottoscritto un appello del Center for AI Safety dove si legge che “Mitigare il rischio di estinzione dell’IA dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala ...