Caro affitti | che fine hanno fatto studenti e tende? Del Debbio azzarda qualche ipotesi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il mistero degli “attendati” scomparsi improvvisamente da prati e piazzole delle università italiane incuriosisce Paolo Del– e non solo – che dalle colonne de La Verità in edicola oggi si interroga sulla bizzarra e improvvisa scomparsa degliin protesta contro ilche inficia le possibilità di studio e di mantenimento dei fuori sede. In effetti, dopo un momento di attenzione mediatica e curiosità destata nell’opinione pubblica, la contestazione si è ripiegata su stessa. Fino a implodere del tutto… L’interrogativo di Del: “Che?” Così, smontati i picchetti e arrotolati materassini e, oggi il conduttore di Dritto e rovescio si ...

Parte con una conferenza stampa alla Camera per presentare le proposte su mutui el'intensa giornata del leader grillino che la sera ha riunito i gruppi parlamentari per organizzare la ...Il racconto del 24enne studente del Politecnico Alessandro Cerioni aveva fatto molto discutere, in giorni in cui il tema delnel capoluogo lombardo è caldissimo. Ma ora si apprende di un ...Oggi 31 maggio alla Camera la discussione è gli interventi sulper gli studenti in fuori sede. Il fenomeno è molto ampio con una crescita costante del 2,7% all'anno e con circa 130 mila posti letto mancanti difronte ad una domanda crescente.

Caro affitti e mutui, le proposte del Movimento 5 stelle: la conferenza in diretta con Conte, Silvestri e… Il Fatto Quotidiano

ROMA - Oggi 31 maggio alla Camera la discussione è gli interventi sul caro affitti per gli studenti in fuori sede. Il fenomeno è molto ampio con una crescita costante del 2,7% all'anno e con circa 130 ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...