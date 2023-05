Caro affitti | Camera approva mozione della maggioranza

L'aula della Camera ha approvato con 172 voti favorevoli e 108 contrari la mozione della maggioranza sul "" per gli studenti universitari fuori sede. L'assemblea di Montecitorio ha dato il proprio via libera anche ad alcuni impegni contenuti nelle mozioni delle opposizioni, simili a quelli del ...Lo abbiamo visto di recente, quando gli studenti universitari hanno protestato contro ildelle stanze. Solo per le tasse universitarie, una famiglia deve sobbarcarsi da 600 e 3mila euro ...Alla Camera L' Assemblea della Camera dei deputati tornerà a riunirsi alle 9.30 per l'esame delle mozioni sulle iniziative volte al superamento delle criticità relative al fenomeno del...

Caro affitti, a Milano contributo di 250 euro al mese ai neogenitori: come funziona Sky Tg24

Roma, 31 mag (Adnkronos) – L’aula della Camera ha approvato la mozione di maggioranza, prima firma Dalla Chiesa, sul caro affitti per gli studenti fuori sede. La votazione ha riguardato diverse mozion ...Dalle residenze per gli studenti, alle convenzioni con i privati per calmierare i prezzi, fino a un intervento sulle borse di studio: sono alcune ...