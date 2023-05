Carmine Recano | il “Comandante” in Mare Fuori | ecco le sue foto che piacciono molto alle fan

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 31 maggio 2023), l’attore che interpreta il ruolo del “” in. Una griagrafica che farà impazzire le sue fan Nella serie televisiva di successo, che ha raggiunto la sua terza stagione pubblicata e la quarta in costruzione, da poche settimane sono partite infatti le riprese, uno dei protagonisti indiscussi è l’attore, noto per il suo ruolo del ““. Interpretando questa figura carismatica,dà vita a un uomo che va oltre il suo ruolo di agente penitenziario, rischiando la vita per salvare quella dei suoi ragazzi e mettendo in discussione anche le regole se necessario. La Carriera di ...