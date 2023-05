Carenza di infermieri al carcere di Salerno | la Fials provinciale chiede interventi urgenti all’Asl

... senza mezzi termini, che in quei Paesi dove ladipesa come un macigno, aumentano i netto i dati della mortalità. Nel contempo, ad aumentare il rischio di decessi sono quei ...... tuttavia ancora limitato dalladi dati territoriali che possano raccontare queste ... Oristano per le biblioteche e Foggia per la percentuale die per il basso ricorso a farmaci ...La fuga di sempre più personale sanitario all'estero rischia di creare problemi in Italia dove negli ospedali si registra sempre di più unadi. Stipendio il doppio rispetto all'...

Carenza medici e infermieri, così la mortalità aumenta Nurse24

Nursing Up De Palma: «Meno infermieri, più mortalità: il grido d’allarme arriva da ogni dove! Si registra tra l’8 e il 10% in più di mortalità di pazienti nei luoghi di cura dove mancano operatori san ...Nursing Up De Palma: «Gli ospedali congestionati e la mancanza di personale, secondo Science Direct, portano ad un ...