(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si ricomincia ad. La stagione diapre i battenti in Germania, per mettere in palio i titoli iridati in cinque appuntamenti che culmineranno con le finali di Vaires-Sur-Marne del 5-8 ottobre, precedute anche dai Mondiali di Lee Valley, nel Regno Unito. L’Italia riparte dalle proprie certezze nel kayak, Giovanni Dee Stefanie. I due azzurri sono capaci di poter dire sempre la loro per la vittoria, seppur lo scorso anno, un po’ per sfortuna un po’ per qualche errore, non riuscirono ad imporsi lo scorso anno. Il 2022 fu l’anno della consacrazione di Elenanella canadese, ora sarà chiamata ad un ulteriorein. Con loro, un paio di nuovi nomi.al giovanissimo Xabier ...

... già vincitrice del campionato windsurf IFCA Pan America2023 nella categoria Junior che si ... Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, Federazione ItalianaKayak. La manifestazione, ...Con sede in via Darsena 61, come club dà la possibilità di imparare e praticare tutte le specialità della, discesa, polo, velocità e dragon boat), oltre a organizzare vacanze, gite all'...La seconda e la terza Nazionale di entrambi i tornei andranno al Final Olympic Repechage Tournament) 29 giugno - 2 luglio: Giochi Europei Cracovia (Si qualifica il migliore atleta per ...

Canoa slalom, la Coppa del Mondo inizia ad Augsburg. De Gennaro e Horn alfieri, Borghi al passo avanti, fiducia al figlio d'arte Ferrazzi OA Sport

Si ricomincia ad Augsburg. La stagione di canoa slalom apre i battenti in Germania, per mettere in palio i titoli iridati in cinque appuntamenti che culmineranno con le finali di Vaires-Sur-Marne del ...Tra pochi giorni ci sarà il taglio del nastro per i mondiali di windsurf IFCA Slalom Youth & Junior a Calasetta, dal 5all'11 giugno, con la cerimonia di a ...