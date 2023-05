Camera | Question time con Roccella e Pichetto Fratin

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag (Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 31 maggio alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la. La ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità, Eugenia, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a incentivare azioni di sostegno alla maternità in relazione al codice di autodisciplina per le imprese recentemente adottato (Lupi – NM(N-C-U-I)-M); su iniziative in relazione al cosiddetto «evento sulla fertilità» svoltosi recentemente a Milano (Ravetto – Lega). Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, risponde a interrogazioni sui tempi di adozione dei decreti attuativi dell'articolo 20 del decreto ...