Camera approva mozione maggioranza sulla crisi abitativa Studenti | “Senza soldi non si risolve nulla Il DDL affitti brevi? Una delusione”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le richieste avanzate dagli universitari sono arrivate per la prima volta in Parlamento. Oggi ladei deputati ha discusso e votato una serie di mozioni sul carodeglifuorisede. Ladellaè statata, mentre quelle dell’opposizione sono state bocciate, salvo per pochi impegni riformulati. L'articolo .

L'aula dellaha approvato con 172 voti favorevoli e 108 contrari la mozione della maggioranza sul "caro affitti" per gli studenti universitari fuori sede. L'assemblea di Montecitorio ha dato il proprio via ...... Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, con il sostegno delladi Commercio ... 32enne arrestata Articolo successivo Riolfo: Regione Liguriaodg, riattivare e istituire ...La data chiave è fissata il 30 giugno , giorno in cui lasi troverà a discutere della ... E se l'Italia nonla riforma del MES Difficile che questo accada e l'atteggiamento del governo ...

Caro affitti, Camera approva mozione della maggioranza Agenzia askanews

Roma, 31 mag (Adnkronos) – L’aula della Camera ha approvato la mozione di maggioranza, prima firma Dalla Chiesa, sul caro affitti per gli studenti fuori sede. La votazione ha riguardato diverse mozion ...Dalle residenze per gli studenti, alle convenzioni con i privati per calmierare i prezzi, fino a un intervento sulle borse di studio: sono alcune ...