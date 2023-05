Cambiamenti climatici | violenta grandinata sul Lago di Garda | strade imbiancate e trasformate in fiumi – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I violenti fenomeni atmosferici che nelle ultime settimane stanno colpendo l’Italia non accennano a smettere. Un forte temporale, accompagnato da unaeccezionale, si è abbattuto nella serata di martedì 30 maggio sulla parte alta deldi. In particolare il fenomeno ha colpito la cittadina di Torbole, in provincia di Trento. I chicchi di grandine hanno imbiancato lee il potente temporale ha provocato vasti allagamenti. Il fenomeno ha reso impossibile anche la circolazione sulla Gardesana; acqua e grandine hanno invaso ledel centro di Torbole, già frequentato in queste settimane da un buon numero di turisti. Non si registrano danni alle persone, né vi sono notizie di situazioni critiche dal punto di vista della sicurezza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.