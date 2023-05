Calendario Mondiali taekwondo 2023 oggi | orari | programma 31 maggio | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) C’è grande attesa per i colori azzurri in vista della terza giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Crystal Hall di Baku. Quest’verranno assegnati altri tre titoli iridati, con ilche prevede due categorie di peso olimpiche (la -80 kg maschile e la -49 kg femminile) ed una non olimpica (la -87 kg maschile). L’Italia, ancora alla ricerca della prima medaglia in questa rassegna iridata, punta tanto sul numero uno del ranking e prima testa di serie del seeding nei -80 kg Simone Alessio. Il giovane calabrese, campione europeo in carica, è uno dei favoriti per l’oro e dovrà provare a riscattare l’enorme delusione per la prematura eliminazione agli ultimidi Guadalajara. Meno chance di podio sulla carta per gli altri due ...