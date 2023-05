Calciomercato Napoli | si insiste per Conceicao | ma occhio alla clausola liberatoria

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Mancano ormai pochi giorniconclusione del campionato di Serie A, contraddistinto in queste ultime settimane da una serrata lotta per non retrocedere in Serie B, e che in occasione della 38ª giornata, vedrà scendere in campo ildi Luciano Spalletti contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Match previsto domenica 4 giugno, alle ore 18:30, in un Diego Armando Maradona che si preannuncia gremito in ogni ordine di posti, e pronto a festeggiare la conquista dell’ambito Tricolore. Una partita, che vedrà Giovanni Di Lorenzo alzare al cielo dila coppa dei Campioni d’Italia, e che saluterà il grande ex di turno Fabio Quagliarella, divenuto ormai un vero e proprio simbolo della Sampdoria, con la quale ha segnato la bellezza di 106 gol, e che recentemente ha annunciato il proprio addio al calcio giocato, al termine di una ...

Commenta per primo Prende forma la nuova Juventus di John Elkann. Dalè in arrivo il direttore sportivo Giuntoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il nuovo progetto parte dagli addii di Rabiot e Di Maria , entrambi in scadenza di contratto a giugno. ...... che in Friuli ha allenato ottenendo ottimi risultati, il primo Scudetto della sua carriera da allenatore, conquistato alla veneranda età di 63 anni e nel posto in cui era più atteso:a, città ......in Champions League (e anche qualificazione alla final - 4 di Supercoppa Italiana con, Inter ...rumors Sarri avrebbe già consegnato al presidente della Lazio, Claudio Lotito una ...

Il presidente della Ternana, Stefano Bendecchi, commenta il caso Juventus non risparmiando pesanti critiche per la questione patteggiamento.Luca Momblano, giornalista che conosce benissimo le vicissitudini bianconere, ha parlato al canale Twitch Juventinibus. Queste le sue parole: “La situazione Allegri è ormai chiarissima. Tudor Non è i ...