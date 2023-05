Calciomercato Milan – Maldini | spesa in casa Juventus? Le ultime news

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ilsta per addentrarsi nella sessione estiva dicon molte operazioni da fare. In entrata, occhio all'asseo-Torino

Rassegna -.it'Juve all'UEFA non basta' campeggia sulla prima pagina de 'La Gazzetta ... In basso 'Tutti vogliono Maignan, illo blinda' oltre ad uno spazio sul rendimento di Lukaku e ...Pulisic (LaPresse) -.itUno dei temi 'caldi' è quello di Christian Pulisic. L'esterno ... Il suo nome è stato accostato anche, in Serie A, ae Napoli, ma i bianconeri appaiono ...Intervenuto nel corso della diretta di.it ai microfoni di TvPlay, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi ha criticato ... la Juventus ha debiti incredibili comee Inter, è un ...

Milan, ecco il budget per il mercato: ma con un avvertimento rispetto all'estate 2022 Calciomercato.com

Milan, sono giorni caldi per il mercato rossonero, incentrato sul rinforzamento della rosa per la prossima stagione. Uno dei ruoli su cui c’è necessità di intervenire è quello del centrocampista. L’in ...Dopo la sentenza che ha visto la Juventus uscire dalla manovra stipendi solamente con un'ammenda, oltre ai 10 punti di penalizzazione inflittigli per le plusvalenze, i bianconeri potrebbero qualificar ...