Calciomercato Milan – Maignan verso il rinnovo | cifre e dettagli

Commenta per primo E' arrivato il grande giorno per la Roma, oggi impegnata nella finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest in Ungheria con calcio d'inizio alle ore 21. Stasera alle ore 23 ...Commenta per primo Intervenuto alla presentazione dell'autobiografia di Adriano Galliani, l'ex allenatore die Inter, Leonardo parla del suo rapporto con l'ex dirigente rossonero: ' Galliani per me è stato come un'università di calcio e di vita'.Rassegna -.it'Juve all'UEFA non basta' campeggia sulla prima pagina de 'La Gazzetta ... In basso 'Tutti vogliono Maignan, illo blinda' oltre ad uno spazio sul rendimento di Lukaku e ...

Milan, ecco il budget per il mercato: ma con un avvertimento rispetto all'estate 2022 Calciomercato.com

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Massimo Ferrero, in una intervista telefonica a Telenord, ha confermato di aver "venduto la Sampdoria". Adesso la Sampdoria "e' di Radrizzani".Milan, sono giorni caldi per il mercato rossonero, incentrato sul rinforzamento della rosa per la prossima stagione. Uno dei ruoli su cui c’è necessità di intervenire è quello del centrocampista. L’in ...