Calciomercato Milan – Loftus-Cheek | doppio accordo cercasi | il punto

Commenta per primo Incredibile a ripensarci adesso. Ero presente a Montecarlo nell'unica finale europea persa da Mourinho, la Supercoppa vinta dalcontro il Porto, portai fortuna a Sheva che segnò il gol decisivo, era il 2003. Il portoghese ne ha giocate altre cinque vincendole tutte. E il Siviglia Ha vinto sei finali tra Coppa Uefa e ...Commenta per primo E' arrivato il grande giorno per la Roma, oggi impegnata nella finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest in Ungheria con calcio d'inizio alle ore 21. Stasera alle ore 23 ...Commenta per primo Intervenuto alla presentazione dell'autobiografia di Adriano Galliani, l'ex allenatore die Inter, Leonardo parla del suo rapporto con l'ex dirigente rossonero: ' Galliani per me è stato come un'università di calcio e di vita'.

Milan, ecco il budget per il mercato: ma con un avvertimento rispetto all'estate 2022 Calciomercato.com

“Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore”. Accuse pesanti del presidente della Ternana e neo-sindaco della città umbra Stefano Bandecchi. Dopo il patteggiamento della Ju ...Durissimo affondo di Stefano Bandecchi, presidente del club umbro e sindaco di Terni: "Nessuno sia al di sopra delle leggi, se no domani rapino ...