Calciomercato Milan – Derby in vista con l’Inter per Pavard?

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il, nella prossima sessione di, potrebbe andare alla ricerca anche dei parametri zero: duello con l'Inter per

Nonostante la stagione non sia ancora terminata, a Casaè giàcon Maldini e Massara ancora più focalizzati sulla costruzione della squadra per la prossima stagione, tra chi ...... Beppe Bozz o, per mettere a posto gli ultimi dettagli: secondo quanto appreso da.com , Kamada firmerà un contratto di 4 anni con il(fino al 2027) da 3 milioni di euro a stagione ...... perche non mi sembra abbia mai effettuato, una volta conclusa, un livello di critica come quello attuale, tanto che, giustamente Zardoronz, attento e bravissimo commentatore delle vicende, lo ...

Calciomercato Milan, Diaz per Asensio: la chiave passa da qui Una situazione da risolvere, di cui ancora non si sa il vero epilogo. Il nome che il Milan potrebbe lasciar andare è quello di Brahim ...Il Milan potrebbe essere vicino alla rivoluzione. Il Direttore tecnico Paolo Maldini e il Direttore sportivo Frederic Massara, dopo ...